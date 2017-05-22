Seyhan Belediye Başkanı Karalar, mavi-lacivertli takıma ligde kalma primi olarak 150 bin lira verdi

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a, kümede kalma primi olarak 150 bin lira verdi.



Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sedat Sözlü'yü makamında kabul eden Karalar, mavi-lacivertlilerin yeni sezonda başarılı işlere imza atacağına inandığını söyledi.



Söz konusu pirimi, öğrencilerin harçlıklarını biriktirerek takıma 25 lira vermesinden esinlenerek uyguladıklarını ifade eden Karalar, şunları belirtti:

"Takımın ligde kalması halinde bir söz vermiştik. Bugün de o sözümüzü tutuyoruz. Bizim daha önceden ne desteğimiz olduysa devam edecek. Adana Demirspor ve Adanaspor'un başarılı olması, Adana için önemli. Bu yüzden üstümüze düşeni fazlasıyla yapmaya hazırız."



Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sözlü ise Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a teşekkür etti.