Eski yöneticilerden Kızıldağ, kulübe 50 bin liralık bağış yaptı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un eski yöneticisi Suat Kızıldağ, kulübe 50 bin liralık bağışta bulundu.



Kulüp başkanı Mehmet Gökoğlu, başkan vekili Mustafa İzgioğlu ve yurt dışı ilişkiler sorumlusu Murat Çardak ile Suat Kızıldağ'ı kentteki iş yerinde ziyaret etti.



Ziyarette konuşan Kızıldağ, başkanlık görevine seçilen Gökoğlu'nu tebrik ederek, "Adana Demirspor'da ben de geçmiş yıllarda yöneticilik yaptım. Birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla kulübümüze katkıda bulunmak istedim. Yönetim kurulumuzdaki isimlerin hepsi birbirinden değerli. İnşallah kulübümüz daha güzel günleri görecektir. Ben de bu yönetim kuruluna güveniyorum. Güzel işlere imza atacaklardır, bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.



Başkan Gökoğlu da Kızıldağ'a verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, "50 bin liralık karşılıksız verilen bu destek, bizi çok mutlu etti. Verilen destekler bizi daha da güçlendiriyor. İnşallah bu destekler devam edecek." diye konuştu.