Adana, Osmaniye, Mersin ve Hatay'da Beşiktaşlılar, takımlarının şampiyonluğunu kutladı

Adana, Osmaniye, Mersin ve Hatay'da Beşiktaşlılar, takımlarının Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor'u 4-0 yenerek ligin bitimine bir hafta kala 2016-2017 sezonunda şampiyon olmasını kutladı.

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş şampiyonluğunu ilan ederken Adana'daki Beşiktaş taraftarları şampiyonluk sevinci yaşadı.

Bülent Angın Bulvarı'nı trafiğe kapatan taraftarlar takımlarının bayrağını sallayarak şampiyonluk şarkısı söyledi. Bazı taraftarlar ise meşale yaktı.

Araçlarla konvoy oluşturan Beşiktaşlılar tezahüratlarla kentte tur attı.



Osmaniye

Osmaniye'de ise siyah-beyazlılar takımlarının bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla konvoy yaparak şehir içinde şampiyonluk turu attı. Araçlarından Beşiktaş bayraklarını sallayan taraftarlar marşlar söyledi, meşale yaktı.



Mersin

Mersin'de de çok sayıda Beşiktaş taraftarı, takımlarının şampiyonluğunu ilan ettiği maçın bitiş düdüğüyle beraber sokaklara döküldü.

Ana caddelerde araç konvoyları oluşturan siyah-beyazlılar, daha sonra kentin sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan Beşiktaş Meydanı'nda bir araya geldi. Burada meşaleler yakıp bayrak sallayan taraftarlar, şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Kutlamalara çocuklarıyla gelen aileler de meydandaki kartal heykelleri önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.



Hatay

Hatay'ın Antakya ilçesinde, Beşiktaş taraftarları, takımlarının şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Cumhuriyet Meydanı'na toplandı. Araçlarla şehir içinde bir süre konvoy yapan grup, meşaleler yakarak kutlama yaptı.