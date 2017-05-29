AKP'de ilk tasfiyeler gerçekleşti
AKP'de ilk tasfiyeler gerçekleşti
Hrant Dink cinayetinde yeni gelişme
Hrant Dink cinayetinde yeni gelişme
İstanbul'da FETÖ ana davası başladı
İstanbul'da FETÖ ana davası başladı
Atatürk anıtına baltayla saldıran kişi tutuklandı
Atatürk anıtına baltayla saldıran kişi tutuklandı

Adanaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında 3 Haziran Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Adanaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında 3 Haziran Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Eyüp Arın yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Turuncu-beyazlı futbolcular, ayak tenisi ile devam eden antrenmanı kültür fizik hareketleriyle noktaladı.

Adanaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #adanaspor #fenerbahçe #futbol #spor toto süper lig #süperlig
Önceki Haber
Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Sonraki Haber
Arjantin Dışişleri Bakanı istifa etti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.