Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında 3 Haziran Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Eyüp Arın yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Turuncu-beyazlı futbolcular, ayak tenisi ile devam eden antrenmanı kültür fizik hareketleriyle noktaladı.
Adanaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında 3 Haziran Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında 3 Haziran Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.