Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında 3 Haziran Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında 3 Haziran Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Eyüp Arın yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Turuncu-beyazlı futbolcular, ayak tenisi ile devam eden antrenmanı kültür fizik hareketleriyle noktaladı.



Adanaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.