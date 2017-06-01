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Adanaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında 3 Haziran Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Adanaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında 3 Haziran Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Eyüp Arın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren idman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı. Çalışma, 1 saat 15 dakika sürdü.

Adanaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #adanaspor #spor toto süper lig #futbol #fenerbahçe
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