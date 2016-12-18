Adanaspor-Kayserispor maçından sonra olay çıktı

Misafir tribünlerinde bulunan Kayserispor taraftarları, Adanaspor'un son dakikada Cem'in ayağından bulduğu galibiyet golünün ardından oturduğu koltukları kırarak ev sahibi takımın taraftarlarının bulunduğu tribünlerine attı.Kaynak: DHA
Araya giren güvenlik güçleri, taraftarları tribünün kenarına uzaklaştırıp, olayları yatıştırdı. Tribünlerde bekletilen Kayserispor taraftarları, Adanaspor taraftarının dağılmasının ardından stattan çıkarıldı.
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