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Adanaspor-Kayserispor maçından sonra olay çıktı

SPOR Toto Süper Lig'de Adanaspor'un son dakika golüyle Kayserispor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından tribünlerde olay çıktı.

Adanaspor-Kayserispor maçından sonra olay çıktı
Misafir tribünlerinde bulunan Kayserispor taraftarları, Adanaspor'un son dakikada Cem'in ayağından bulduğu galibiyet golünün ardından oturduğu koltukları kırarak ev sahibi takımın taraftarlarının bulunduğu tribünlerine attı. 

Araya giren güvenlik güçleri, taraftarları tribünün kenarına uzaklaştırıp, olayları yatıştırdı. Tribünlerde bekletilen Kayserispor taraftarları, Adanaspor taraftarının dağılmasının ardından stattan çıkarıldı.
 

Kaynak: DHA
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