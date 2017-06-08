İşte İran'daki terör saldırısına ait yeni görüntüler
İşte İran'daki terör saldırısına ait yeni görüntüler
Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'deki skandalda yeni gelişme
Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'deki skandalda yeni gelişme
İran'daki saldırıda ölü sayısı yükseldi
İran'daki saldırıda ölü sayısı yükseldi
Korkunç kaza: Ölüler var
Korkunç kaza: Ölüler var

AFİDER'den ortaokula kütüphane desteği

Ankara Fenerbahçeli İşadamları Derneği, Abdullah Tokur Ortaokuluna kütüphane yaptırdı.

AFİDER'den ortaokula kütüphane desteği

Ankara Fenerbahçeli İşadamları Derneğinin (AFİDER), Altındağ ilçesindeki Abdullah Tokur Ortaokulunda yaptırdığı kütüphane törenle açıldı.

Açılış törenine, Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Zülkarneyn Avcı, Okul Müdürü Mustafa Deniz, öğretmenler ve öğrenciler ile AFİDER üyeleri katıldı.

AFİDER Başkanı Engin Aygüney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dezavantajlı bölgelerdeki okullara destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Abdullah Tokur Ortaokulundaki engelli sınıflarıyla ilgili çalışma yapacaklarını da belirten Aygüney, "Dezavantajlı bölgelerdeki okulların desteğe ihtiyacı olabiliyor.

Biz de dernek olarak bu okullarımıza destek olma kararı aldık. Bunun ilkini bugün gerçekleştirdik. Bu okulun engelli sınıflarının koşullarını da uygun hale getireceğiz. Başka okullara da destek olacağız ve elimizden gelen yardımı yapacağız." diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Abdullah Tokur Ortaokulu #AFİDER #AFİDER Yönetim Kurulu Başkanı Engin Aygüney #Ankara Fenerbahçeli İşadamları Derneği
banner863
Önceki Haber
Örnek fındık bahçelerinde üretim artıyor
Sonraki Haber
İş hayatına atılmadan okulda deneyim kazanacaklar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.