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Afjet Afyonspor'un takım otobüsüne yapılan saldırı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde taşlı saldırı olayıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi

Afjet Afyonspor'un takım otobüsüne yapılan saldırı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde Afjet Afyonspor takımını taşıyan otobüse taşlı saldırıda bulunulmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Spor Toto 3. Lig'de dünkü Sakaryaspor karşılaşmasının ardından dönüş yoluna geçen Afjet Afyonspor takımını taşıyan otobüse taşlı saldırıda bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin H.A. (19), K.G. (19), B.B. (21), S.K. (17) ve B.Y. (16) olduğunu tespit eden polis ekipleri, şüphelileri çeşitli adreslerde yakaladı.
Olayın ardından kaçmaya çalışan H.A'nın, üst geçitten atlamak istediği sırada düşerek ayağını kırdığı, tedavi için geldiği hastanede gözaltına alındığı öğrenildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Atatürk Stadı'nda oynanan Sakaryaspor karşılaşmasında 2-1 galip gelen Afjet Afyonspor'un kafilesi, maçın ardından takım otobüsüyle polis eskortu eşliğinde stattan ayrılmış, D-650 karayolunda seyreden otobüs, Geyve ilçesi yakınlarında yol kenarında bekleyen bir grubun taşlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda, taşlardan biri otobüsün ön camından girerek, takımın sportif direktörü İbrahim Çelik'in başına isabet etmiş, 112 Acil Servis ekiplerince Toyota Acil Yardım Hastanesine kaldırılan yaralı Çelik, ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #taşlı saldırı #Spor Toto 3. Lig #sevk #sakaryaspor #Afjet Afyonspor #adliye
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