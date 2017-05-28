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Ağrı'da Beşiktaş'ın şampiyonluğu kutlanıyor

Siyah-beyazlıların şampiyonluğunu Ağrı'daki taraftarları meşaleler yakarak ve araçlarıyla konvoylar oluşturarak kutladı

Ağrı'da Beşiktaş'ın şampiyonluğu kutlanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor'u deplasmanda 4-0 yenen Beşiktaş'ın 2016-2017 sezonunda şampiyonluğunu ilan etmesi, Ağrı'daki siyah-beyazlı taraftarlar tarafından coşkuyla kutlandı.

Şehir merkezindeki kahvehane ve restoranlarda kurulan dev ekranlarda karşılaşmayı izleyen Beşiktaşlılar, maçın bitiş düdüğüyle beraber büyük sevinç yaşadı.

Dörtyol Meydanında toplanan taraftarlar meşaleler yakarak, "En Büyük Beşiktaş" ve "Siyah Beyaz, şampiyon Beşiktaş" şeklinde tezahürat yaparak üst üste 2. şampiyonluğunu kutladılar. Bazı taraftarlar da havai fişek patlattı.

Araç konvoyları da oluşturan çok sayıda Beşiktaş taraftarlar, korna çalarak, ellerindeki bayraklarla coşkularını paylaştı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Şampiyon #ağrı #- Beşiktaş
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