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Ajax, 17 yaşındaki Jensen’i transfer etti

Hollanda kulübü Ajax, Danimarka ekibi Kopenhag'ın, henüz A takımda forma giymemiş 17 yaşındaki futbolcusu Victor Jensen’i kadrosunda kattı

Ajax, 17 yaşındaki Jensen’i transfer etti

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Ajax, Danimarka Süper Ligi şampiyonu Kopenhag’ın henüz A takımda forma giymemiş 17 yaşındaki futbolcusu Victor Jensen’i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ajax, Kopenhag 19 Yaş Altı Takımı'nda forma giyen Jensen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Jensen, 2016'da Danimarka Futbol Federasyonu (DBU) tarafından yılın 17 yaş altı futbolcusu seçilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Victor Jensen #kopenhag #futbol #danimarka #ajax
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