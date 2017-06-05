Hollanda kulübü Ajax, Danimarka ekibi Kopenhag'ın, henüz A takımda forma giymemiş 17 yaşındaki futbolcusu Victor Jensen’i kadrosunda kattı

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Ajax, Danimarka Süper Ligi şampiyonu Kopenhag’ın henüz A takımda forma giymemiş 17 yaşındaki futbolcusu Victor Jensen’i transfer etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ajax, Kopenhag 19 Yaş Altı Takımı'nda forma giyen Jensen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.



Jensen, 2016'da Danimarka Futbol Federasyonu (DBU) tarafından yılın 17 yaş altı futbolcusu seçilmişti.