Ajax takımı, İngiltere'deki terör saldırısında hayatını kaybedenler için UEFA Avrupa Ligi finalinin oynanacağı Friends Arena'da bir dakikalık saygı duruşunda bulundu

Ajax takımı, UEFA Avrupa Ligi finali öncesi yaptığı antrenmanda, İngiltere'nin Manchester kentindeki terör saldırısında hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Yarın TSİ 21.45'te İsveç'in başkenti Stockholm'de oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalinde, İngiliz kulübü Manchester United ile karşılaşacak Hollanda'nın Ajax takımı, son antrenmanını yaptı.

Maçın oynanacağı Friends Arena'ya çıkan Ajaxlı futbolcular, antrenmandan önce İngiltere'nin Manchester kentindeki konser salonunda gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenleri saygı duruşuyla andı.



Stockholm'de güvenlik üst seviyede

Stockholm'de, Manchester saldırısı sonrasında terör alarmı verildi. Polis, şehri adeta abluka altına aldı.

Konu hakkında basın açıklaması yapan İsveç Futbol Federasyonu Güvenlik Sorumlusu Martin Fredman, İngiltere'deki saldırıdan önce güvenlik önlemlerinin üst düzeyde alındığını belirterek, "Polis, Stockholm'de bir haftadır güvenlik önlemlerini artırdı. Taraftarların, girişte üst aramasından geçeceği için sıkışmaların yaşanmaması amacıyla stada erken gelmelerini tavsiye ederim." dedi.