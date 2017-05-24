UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Hollanda'nın köklü ekibi Ajax ile İngiliz temsilcisi Manchester United karşılaşacak. Uzun bir maratonun ardından finalde kozlarını paylaşacak olan iki dünya devi İsveç'te UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olmak için mücadele verecek. Peki UEFA Avrupa Ligi Finali Ajax Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Hollanda'nın köklü ekibi Ajax ile İngiliz temsilcisi Manchester United karşılaşacak. Uzun bir maratonun ardından finalde kozlarını paylaşacak olan iki dünya devi İsveç'te UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olmak için mücadele verecek. Peki UEFA Avrupa Ligi Finali Ajax Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?



Ajax ile Manchester United bu akşam İsveç Friends Arena'da UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu için mücadele verecek. Hollanda temsilcisi Ajax müzesinde bulunan 11 Avrupa kupasına bir yenisini eklemek için İngiliz temsilcisi Manchester United ise aynı hedefle müzesindeki Avrupa kupası sayısını 7'ye çıkartmak için mücadele verecek. Dünyadaki tüm futbolseverler tarafından merak edilen soru ise Ajax Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte UEFA Avrupa Ligi Finali Ajax Manchester United maçı için muhtemel 11'ler ve son gelişmeler...



AJAX MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?



UEFA Avrupa Ligi final maçında Ajax ile Manchester United bu akşam günü kozlarını paylaşacak. İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak. Futbolseverler bu dev finali TRT 1'den canlı izleyebilecek.



UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde İngiliz devi ManU, İspanyol temsilcisi Celta Vigo'yu, Ajax ise Fransız ekibi Lyon'u elemişti.



Ajax - Manchester United muhtemel 11'ler:



Manchester United: Romero, Valencia, Jones, Blind, Darmian, Carrick, Herrera, Pogba, Lingard, Mkhitaryan, Rashford

Ajax: Onana, Veltman, Sanchez, Ligt, Riedewald, Klaassen, Schöne, Ziyech, Younes, Traore, Dolberg



Farklar dikkat çekiyor



Karşılaşma öncesinde kadrolara bakıldığında iki takımın kadro değerleri arasındaki fark göze çarpıyor. Alman istatistik sitesi Transfermarkt’ın verilerine göre İngiliz devi Manchester United’ın piyasa değeri 469 milyon Euro (1 milyar 878 milyon TL) ile fark yaratırken, Hollanda temsilcisi Ajax’ın kadro değeri 105 milyon Euro (420 milyon TL) ile dikkat çekiyor. Kırmızı-Beyazlılar sezon başında transfere toplamda 35 milyon Euro (140 milyon TL) harcarken, Jose Mourinho’nun ekibi 185 milyon Euro (740 milyon TL) gibi astronomik bir rakam harcadı.



Uefa Avrupa Ligi finali nerede oynanacak?



UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon bu sezon İsveç'in başkenti Stockholm'da belli olacak. 24 Mayıs 2017 tarihinde oynanacak final karşılaşmasına Friends Arena ev sahipliği yapacak. Açılışı 2012 senesinde gerçekleştirilen bu stat, 50 bin kişi kapasitesine sahip. Bu stadyumdaki ilk karşılaşma İsveç ve İngiltere milli takımları arasında 14 Kasım 2012 tarihinde oynandı.



2013 yılında Almanya'nın Norveç'i 1-0 mağlup ederek mutlu sona ulaştığı UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası final mücadelesinin oynandığı Friends Arena, ayrıca sanat aktivitelerine de ev sahipliği yapıyor. İsveç Milli Futbol Takımı ve AIK Kulübü, iç saha maçlarını bu statta oynuyor./Vatan