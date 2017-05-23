Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u yenerek art arda 5. galibiyetini yaşayan Akhisar Belediyespor, kalan 2 haftada 2 puan daha alırsa ligdeki 5. sezonunda en fazla puanını elde etmiş olacak.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde başarılı sonuçlar elde eden Akhisar temsilcisi, son iki haftada alacağı skorlarla ligde puan ve gol istatistiklerinde en başarılı performansına imza atabilir.



Süper Lig'de 5. sezonunu geçiren Akhisar Belediyespor, en başarılı dönemini 46 puana ulaştığı geçen sezon (2015-2016) yaşamıştı. Bu sezon, 32 haftada 45 puan toplayan Ege temsilcisi, kalan 2 haftada deplasmandaki Atiker Konyaspor ve Manisa'daki Kardemir Karabükspor maçlarında en az 2 puan alması halinde en başarılı performansına ulaşacak.

İlk 25 haftada 18 golle ligin en az gol atan ekibi konumunda olan Akhisar Belediyespor, teknik direktör Buruk yönetiminde çıktığı 7 maçta 23 gol kaydetti. Bu sezon 41 gole ulaşan Ege temsilcisi, kalan 2 haftada 4 gol daha bulması durumunda 2013-2014'te 44 gole ulaştığı en golcü sezonunu geride bırakacak.



Acar: Yere daha sağlam basıyoruz

Akhisar Belediyespor Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi bir kadrolarının olduğunu bireysel olarak yetenekli oyuncularının bulunduğunu söyledi.

Sezon içinde istedikleri galibiyet serilerini yakalayamadıklarını vurgulayan Acar, şöyle konuştu:

"Okan hoca geldikten sonra takımla iyi bir iletişim kurdu. İyi çalışıyorlar, arkasından da üst üste galibiyetler gelmeye başladı. Son 5 haftayı kayıpsız geçtik. Süper Lig'deki 5. sezonumuzda yere daha sağlam basıyoruz. Kalan 2 maçta da en iyi sonuçları elde edip, en başarılı lig sezonumuz olarak tamamlamak istiyoruz. Bu süreçte önümüzdeki yıl için de kadro hazırlama çalışmalarımızı sürdüreceğiz."