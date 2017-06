Fenerbahçe spor klübünün eski yöneticisi iş adamı Ali Koç, Mayıs 2018'de düzenlenecek kongrede başkanlığa aday olacağını açıkladı. Klübün mali kongresinde konuşan Koç "2018 Yılındaki Genel Kurulda Başkanlığa aday olduğumu yenilemek isterim. Elimi taşın altına sokacağım" ifadesini kullandı. Koç "Futboldaki noktanın kendilerini üzdüğünü, tribünlerin boş kaldığını, sebebinin ise yönetim ile taraftar arasındaki iletişim eksikliği olduğunu" da söyledi.

Ali Koç'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Huzurunuza bu kupanın, bu değerli kupanın aydınlığı ile çıkmanın büyük gururunu yaşıyorum.Bir Fenerbahçe taraftarı olarak Murat Ülker'e camiamızın bu muhteşem salona sahip olması ve basketbolumuza katkısından dolayı teşekkür ediyorum. Bu vesiliyele Doğuş grubuyla yapılan anlaşmanın da hayırlı olmasını diliyorum.Fenerbahçemizi gerçek bir spor kulüabü yapan, tüm Türkiye'ye futbol dışındaki sporların varlığını da hatırlatan, Obradovic gibi eşi benzeri olmayan bir hocayı kulübümüze kazandıran, bu başarının gerçek mimarı başkanımız Aziz Yıldırım'a teşekkür ederim.4. yıldızıda bu formamıza takacağımıza inanıyorum ve her şey den çok istiyorum. Camianın her bir bireyini kenetlenmeye davet ediyorum.Mayıs 2018'deki Olagan Seçimli Genel Kurul'da başkan adayı olmak istediğimiz burada yeniden belirtmek isterim. Fenerbahçemiz için mücadeleye hazır olduğumuzu bilmenizi isterim.Hepimizin ortak aşkı, sevdası Fenerbahçe'dir ve Fenerbahçe, taraftarıyla büyük ve güçlüdür. Camia olarak kenetlenmeye ihtiyacımız var. Hepimiz aynı gemideyiz, aynı hedef için çabalıyoruz. Bindiğimiz dalı kesmemek, çubukluyu her yerde desteklememiz lazım.Ali Koç, konuşmasını bitirdikten sonra tüm üyeler ayağa kalktı ve alkışladı. Aziz Yıldırım, bu sırada salonda bulunmuyordu.