Fenerbahçe spor klübünün eski yöneticisi iş adamı Ali Koç, Mayıs 2018'de düzenlenecek kongrede başkanlığa aday olacağını açıkladı. Klübün mali kongresinde konuşan Koç "2018 Yılındaki Genel Kurulda Başkanlığa aday olduğumu yenilemek isterim. Elimi taşın altına sokacağım" ifadesini kullandı. Koç "Futboldaki noktanın kendilerini üzdüğünü, tribünlerin boş kaldığını, sebebinin ise yönetim ile taraftar arasındaki iletişim eksikliği olduğunu" da söyledi.

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