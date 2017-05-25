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Ali Tanrıyar anısına saygı duruşu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hayatını kaybeden Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından Prof. Dr. Ali Tanrıyar anısına alınan kararı açıkladı.

Ali Tanrıyar anısına saygı duruşu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hayatını kaybeden Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından Prof. Dr. Ali Tanrıyar anısına alınan kararı açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, bugün oynanacak TFF 1. Lig Play-Off Finali, 27 Mayıs'taki Spor Toto 3. Lig Play-Off Finali ve STSL 33. Hafta maçları öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı belirtildi.

Yapılan açıklama şöyle:

Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından, Merhum Prof. Dr. Ali Tanrıyar anısına; bugün oynanacak TFF 1. Lig Play-Off Finali, 27 Mayıs'taki Spor Toto 3. Lig Play-Off Finali ve STSL 33. Hafta maçları öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Ali Tanrıyar #saygı duruşu #TFF
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