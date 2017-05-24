İngiliz kulübü Crystal Palace'taki görevinden istifa eden Sam Allardyce, artık teknik direktörlük yapmak istemediğini söyledi

İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace'ın teknik direktörü Sam Allardyce, istifa etti.



Londra kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 2016'nın aralık ayında Alan Pardew'in yerine göreve başlayan 62 yaşındaki Allardyce'ın görevi bırakma kararı aldığı belirtildi.



Crystal Palace'la 2 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen istifa eden Allardyce, ayrıca teknik direktörlüğe devam etmek gibi bir niyetinin olmadığını da ifade etti.



Kariyerinde Blackpool, Notts County, Bolton Wanderers, Newcastle United, Blackburn Rovers, West Ham United ve Sunderland takımlarını çalıştıran "Büyük Sam" lakaplı Allardyce, Crystal Palace'tan önce de İngiltere Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.



Allardyce, İngiltere Milli Takımı'nın başında sadece bir karşılaşmaya çıktı. Deneyimli teknik adam, bonservisi üçüncü şahıslarda olan futbolcuların transferinin yasal hale getirilmesine yardım etmeyi para karşılığında kabul ettiği toplantının görüntülerinin medyada yer almasının ardından, 67 gün sürdürdüğü görevinden istifa etmişti.