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Almanya'da Vitor Pereira'nın takımı 3. lige düştü

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Vitor Pereira’nın çalıştırdığı 1860 Münih, play-out rövanş maçında Jahn Regensburg'a 2-0 yenilerek ikinci lige veda etti

Almanya'da Vitor Pereira'nın takımı 3. lige düştü

Almanya İkinci Futbol Ligi play-out maçında, Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Vitor Pereira’nın çalıştırdığı 1860 Münih takımı, 1-1’in rövanşında üçüncü lig ekibi Jahn Regensburg'a 2-0 yenilerek küme düştü.

Münih kentindeki Allianz Arena’da oynanan mücadelede, ikinci ligde sezonu 16. sırada tamamlayan 1860 Münih ile 3. ligi üçüncülükle bitiren Jahn Regensburg, play-out rövanş maçında karşılaştı.

İlk maçı 1-1 biten eşleşmenin rövanşında Jahn Regensburg, 30. dakikada Kolja Pusch ve 41. dakikada Marc Lais'in golleriyle 1860 Münih’i 2-0 mağlup etti.

Böylelikle Vitor Pereira’nın başında bulunduğu 1860 Münih, 24 yıl aradan sonra 3. lige düştü. Jahn Regensburg ise gelecek sezon ikinci ligde oynamaya hak kazandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Vitor Pereira #futbol #almanya #1860 Münih
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