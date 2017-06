"Altınordu'da yetişen gençlerin Avrupa'ya açıldıklarında her açıdan mükemmel düzeyde olmalarını istiyoruz"

Altyapısında "beyin merkezli eğitim" dönemini başlatan Altınordu'nun kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan, kulüpte yetişen gençlerin Avrupa'ya açıldıklarında her açıdan mükemmel düzeyde olmalarını istediklerini bildirdi.



Altınordu Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Hollandalı teknik adam Ed Graper'i Elit Performans Direktörü olarak göreve getiren Altınordu'nun "beyin merkezli eğitim" çalışmalarına Belçikalı çalıştırıcılar Michel Bruyninckx, Chris Bruyninckx ve Pascal Roosen ile başladığı belirtildi. İlk kez bir Türk takımıyla çalışan ekibin Altınordu'da antrenörlere eğitim vereceği, oyuncu gelişimlerini sağlayacağı ve futbolculara zor durumlarda çözüm yolları üretecek teknikleri öğreteceği kaydedildi.

Kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan ise Altınordu'da 5 yıllık süreçte donanım döneminin bitip, yazılıp döneminin başladığını belirtti.

Avrupa çapında nitelikli futbolcu yetiştirmek için yazılım diye adlandırdıkları bu eğitimin verilmesi gerektiğini bildiren Özkan, "Biz de bu konuda dünyanın en iyisi olan ekiple çalışmaya başladık. Altınordu’da yetişen gençlerin Avrupa’ya açıldıklarında her açıdan mükemmel düzeyde olmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İzmir'e "antrenörlere şunu yap, bunu yapma" demek için gelmediklerini belirten Michel Bruyninckx, Türkiye’de oyuncu gelişiminde sorunlar bulunduğunu aktardı.

17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonu olan Türk Milli Takımı'ndan geriye hiçbir oyuncu kalmadığını gördüklerini belirten Bruyninckx, "Bu, normal bir durum değil. Türk gençleri sahada çok duygusal, heyecanlarını kontrol edemiyor ve beynini nasıl kullanması gerektiğini tam olarak bilmiyor. Bu, çok önemli bir eksiklik." değerlendirmesini yaptı.

Altınordu Elit Performans Direktörü Ed Graper de ilk eğitimin çok iyi geçtiğini, oyuncu gelişimini, beyinsel verileri ölçebilecekleri bir programla birleştirdiklerini belirtti.

Bunu 20 yıl önce Belçika’da hayata geçirdiklerini bildiren Graper, şunları kaydetti:

"Her ülkedeki uygulama insan yapısına göre değişiklikler gösteriyor. Yol haritamız, antrenörlerin sistemi anlamasıyla başlıyor. Bugüne kadar dünyanın en önemli kulüpleriyle çalıştım. Size net olarak söyleyebilirim ki, gerçek yetenekler Altınordu’da. Göreceksiniz, bu sistem kısa sürede Avrupa seviyesinde bir çok oyuncunun yetişmesini sağlayacak. Sistemin başarıya ulaşmasındaki temel esas ise herkesin birlikte hareket etmesidir."

Eğitimlere katılan genç oyunculardan biri olan Barışcan Işık Altunbaş, beynin iki lobunu da aynı anda kullanmaya yönelik antrenmanlar yaptıklarını, Türkiye topa odaklı bir futbol varken, Avrupa’da ise alan odaklı bir sistemin uygulandığını kaydetti.