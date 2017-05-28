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Amatör küme maçında kavga: 5 yaralı

Bilecik 2. Amatör Küme Grup play off karşılaşmasında Bozüyük A-Grup'ta mücadele eden Bozüyük İç Köy ve Pazaryeri Karaköy takımları arasında oynanan maçın ardından çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Amatör küme maçında kavga: 5 yaralı

Bilecik 2. Amatör Küme Grup play off karşılaşmasında Bozüyük A-Grup'ta mücadele eden Bozüyük İç Köy ve Pazaryeri Karaköy takımları arasında oynanan maçın ardından çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 2-2 berabere biten maçın ardından polis ekipleri, İç Köy taraftarlarının bulunduğu tribünleri boşaltarak araçlarıyla ilçeden ayrılmalarını sağladı. İç köy taraftarları, Karaköy üst geçidine gelerek tarlalarından evlerine dönen Karaköylülere taş, sopa ve satırlarla saldırdı.

Olayda 2'si ağır 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan Mehmet Yel ile çocukları Soner, İlyas, Osman Yel ve Sercan Sert, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bozüyük ve Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Bilecik 2. Amatör Küme Maçında Kavga 5 Yaralı #Bilecik
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