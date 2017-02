Amatör ligin tek kollu gol kralı

Adana'da tek kolunu 3 yaşında kaybetmesine rağmen hayata daha sıkı sarılan Deniz Çetin, özel bir eğitim kurumunda matematik öğretmeni olarak görev yapmasının yanı sıra amatör bir takımda forma giyiyor

Çocukken sol kolunu, elinin kıyma makinesine sıkışması sonucu kaybeden 36 yaşındaki Deniz Çetin, azmiyle engellilere örnek oluyor.

Yaşadığı tüm zorluklara rağmen eğitimini tamamlayarak matematik öğretmenliği yapan Deniz Çetin, çok sevdiği futboldan da vazgeçmeyerek Adana 1. Amatör Ligi A Grubu'nda şampiyon olan Kiremithanespor'da gösterdiği performansla dikkati çekiyor.

Tek kolu olmadığı halde 14 karşılaşmada attığı 23 golle ligin gol kralı unvanını elde eden Deniz, arkadaşlarının desteğiyle bağladığı kramponlarla çıktığı sahalarda, adından söz ettiriyor.



"Dışarı çıktım, engelleri aştım"

Deniz Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı talihsiz kazanın ardından anne ve babasının desteğiyle hayata tutunduğunu söyledi.



Kolunu kaybetmesinin acısını 15-16 yaşlarında daha fazla hissettiğini anlatan Deniz, " Hayata tutunmak zorundasınız. Ya eve kapanacaktım, ya da dışarı çıkıp bütün engelleri aşacaktım. Benim için gri yoktu. Ya siyah olacaktı ya da beyaz. Ben dışarı çıktım. Beyazı tercih ettim." dedi.

Deniz Çetin, amatör futbol yaşantısına 1998'de halı sahada maç yaparken keşfedilmesinin ardından başladığını anlattı.

Spor tutkusunun yanı sıra eğitimine de devam ettiğini belirten Deniz, Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde matematik bölümünü kazandığını, burada da okulun futbol takımında forma giymeye devam ettiğini dile getirdi.



Profesyonel de oldu

Futbol kariyerini amatör olarak devam ettirirken 2004-2005'te Adana Demirspor'a transfer olduğunu belirten Deniz Çetin, kulüple yapılan sözleşmenin ardından profesyonel olduğunu kaydetti.

Daha sonra Kiremithanespor'da futbol hayatını sürdürdüğünü anlatan Deniz Çetin, şöyle devam etti:

"Geçirdiğim kazanın ardından hayatım kabusa döndü. Başka bir seçeneğiniz olmadığı için hayata devam etmek zorundasınız. Belli bir süre sonra sporla tanıştım. Benim için iki seçenek vardı. Üçüncü bir seçenek yoktu. Ya evde oturacaksınız, ya da çıkıp mücadele edeceksiniz. Ben ikinciyi tercih ettim. Kimse oturmak zorunda değil. Her engellinin dışarıda yapacağı bir şey vardır. Dışarı çıkıp mücadele etmeliler."



"Şampiyonluk golü bana kısmet oldu"

Sporun birlik ve beraberlik kavramını geliştirdiğini aktaran Deniz Çetin, takımdaki arkadaşlarının yanı sıra rakip oyuncuların bile kendisine yardımcı olduklarını belirtti.

Bu durumun takımın başarısına yansıdığını ifade eden Deniz, "Futbolda, ben atıyorsam, başkası da kurtarıyor. Takım olarak şampiyon olduk. Biri pas atıyor, biri gol atıyor. Paylaşıyoruz her şeyi. Şampiyonluk maçında Karaisalıspor'la oynadığımız maç çok önemliydi. Şampiyon olduğumuz bir maçtı. 90. dakikada, on kişi kaldığımız karşılaşmada şampiyonluğu getiren golü atmak bana nasip oldu. Herkes ağladı sevinçten." diyerek sözlerini tamamladı.