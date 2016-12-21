CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Bahçeli'den açıklama
Bahçeli'den açıklama

Amed Sportif Faaliyetler'in kaptanı Şehmus Özer hayatını kaybetti

Şehmus Özer, Elazığ'ın Sivrice ilçesi yakınlarında geçirdiği kazada yaşamını yitirdi

Amed Sportif Faaliyetler'in kaptanı Şehmus Özer hayatını kaybetti

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'in takım kaptanı Şehmus Özer (36), Elazığ'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Malatya'dan Diyarbakır'a hareket eden Şehmus Özer'in kullandığı 35 SEH 77 plakalı otomobil, Elazığ'ın Sivrice ilçesi yakınlarındaki Yedipınar köyü mevkisinde uçuruma yuvarlandı. Şehmus olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay yerinden alınan futbolcunun cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesinin morguna kaldırıldı. 

 Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nurullah Edemen, Şehmus'un hayatını kaybetmesi dolayısıyla büyük acı yaşadıklarını belirterek, "Şehmus, takıma büyük katkı sunan ve futbolculara ağabeylik yapan biriydi." ifadesini kullandı. 

FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI

Fenerbahçe'nin konuyla ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde: 

"Türkiye Kupası'ndaki rakibimiz Amedspor'un takım kaptanı Şehmus Özer'in geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhum Şehmus Özer'e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve Amedspor Kulübü başta olmak üzere tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz" 

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #amed sportif faaliyetler
banner863
Önceki Haber
Yeniköy'de gemi karaya oturdu
Sonraki Haber
İstanbul'da 23 Aralık'ta 10 ilçede elektrik kesintisi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.