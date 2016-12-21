Amed Sportif Faaliyetler'in kaptanı Şehmus Özer hayatını kaybetti

Şehmus Özer, Elazığ'ın Sivrice ilçesi yakınlarında geçirdiği kazada yaşamını yitirdi

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'in takım kaptanı Şehmus Özer (36), Elazığ'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Malatya'dan Diyarbakır'a hareket eden Şehmus Özer'in kullandığı 35 SEH 77 plakalı otomobil, Elazığ'ın Sivrice ilçesi yakınlarındaki Yedipınar köyü mevkisinde uçuruma yuvarlandı. Şehmus olay yerinde yaşamını yitirdi.



Olay yerinden alınan futbolcunun cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesinin morguna kaldırıldı.



Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nurullah Edemen, Şehmus'un hayatını kaybetmesi dolayısıyla büyük acı yaşadıklarını belirterek, "Şehmus, takıma büyük katkı sunan ve futbolculara ağabeylik yapan biriydi." ifadesini kullandı.



FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI



Fenerbahçe'nin konuyla ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:



"Türkiye Kupası'ndaki rakibimiz Amedspor'un takım kaptanı Şehmus Özer'in geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhum Şehmus Özer'e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve Amedspor Kulübü başta olmak üzere tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz"



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