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Amed Sportif-Gençlerbirliği maçı ileri bir tarihe ertelendi

22 Aralık Perşembe günü 12.00’de oynanması planlanan Amed Sportif-Gençlerbirliği maçı ileri bir tarihe ertelendi.

Amed Sportif-Gençlerbirliği maçı ileri bir tarihe ertelendi

22 Aralık Perşembe günü 12.00’de oynanması planlanan Amed Sportif-Gençlerbirliği maçı ileri bir tarihe ertelendi.

Amed Sportif – Gençlerbirliği maçının oynanacağı tarih daha sonra bildirilecek.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Gençlerbirliği'nden yapılan açıklama şöyle:

Yarın karşılaşacağımız Amedsporun kaptanı Şehmus Özer’in , trafik kazası sonucu vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Anadolu’da bir çok takımda forma giyen Şehmus, Malatyaspor,Kayserispor,Altay,Karşıyaka,Mersin İY, Akhisar, Şanlıurfa gibi takımlarda forma giymiş, son olarak da kupada rakibimiz olan Amedspor’a transfer olmuştu. Şehmus Özer ismini sadece esame listelerine, forma sırtlarına değil ; attığı gollerle formasını giydiği tüm takım taraftarlarının da gönlüne yazdırmış bir futbolcuydu. Merhuma Allah’tan rahmet; başta kederli ailesi olmak üzere Amedspor ve futbol camiasına başsağlığı diliyoruz.

22 Aralık Perşembe günü 12.00’de oynanması planlanan Amed Sportif – Gençlerbirliği maçı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Maçın oynanacağı tarih daha sonra bildirilecektir.

AMED SPORTİF FAALİYETLER TAKIMININ KAPTANI HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Amed Sportif Faaliyetler'in takım kaptanı Şehmus Özer (36), Elazığ'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Etiketler; #Amed Sportif #gençlerbirliği
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