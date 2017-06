KAYSERİ'de özel bir hastanede Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof.Dr. Sinan Karaoğlu, ameliyatlarını yaptığı ya da sağlık sorunları konusunda fikir alan sporcuların hediye ettiği formalardan pano yaptı. Panoda Arda Turan’dan Eto’ya, Gökhan Gönül’den Caner Erkin’e kadar yerli yabancı birçok ismin imzalı forması yer alıyor.

Çeşitli dallardaki milli takımlarda da spor hekimi olarak görev alan Prof.Dr. Sinan Karaoğlu, özellikle spor camiasının yakından tanıdığı bir isim. Bugüne kadar değişik sakatlıklarla boğuşan değişik dallardaki sporcuları yeniden sağlığına kavuşturan Karaoğlu, farklı bir çalışmasıyla da dikkat çekti. Prof.Dr. Karaoğlu, yaptığı ameliyatlar nedeniyle kendisine hediye ettikleri imzalı formalardan hatıra panosu yaptı. Forma şeklinde yaptırdığı imzalı hatıra formalarını da çalıştığı hastanede sergileyen Karaoğlu, “Sporcu kardeşlerimiz sağ olsun bizi seviyorlar, biz de onları seviyoruz. Bize kendi imzaladıkları ya da takımlarına imzalattıkları formaları jest, hediye olsun diye getiriyorlar. Biz de o formaları ölümsüzleştirmek için böyle bir çalışma yaptık” dedi.



Göreve başladığı günden bugüne spor camiası ile iç içe olduğunu ifade eden Karaoğlu, şöyle devam etti:



"Özellikle spor camiası ile yakından ilgilendiğim için birçok sporcu hastamız var. 1997’ye dayanıyor, hatta daha da eskiye dayanıyor. Amasyaspor’da da yönetim kurulundaydım, orda da birçok futbolcuyu ameliyat ettim. O zamandan gelen birikim, yatırım. Sporcular hastalarımız da bu süreç içerisinde sağ olsunlar hatıra olsun diye geldiklerinde ya kendilerinin imzaladığı ya da takıma imzalattıkları formalardan getiriyorlar. Bunları giyip eskitmekte olmaz, hatıra. Biz de biriktirdik ama evde artık hanım söylenmeye başladı, yer tutuyor gibisinden. Bu nedenle şu an elimde 150’ye yakın forma oldu ama biz bunların 90’ına yakınını hatıra forma panosu haline getirmeye çalıştık. Bizi hatırlayan, forma getiren sporcularımızı burada bir araya getirmeye çalıştık.”



"SPORCULARA JEST OLSUN DİYE YAPTIK"



Panoda yer alan forma fotoğraflarını forma formatında dizdiklerini ifade eden Karaoğlu, “Hatıra panomuz forma şeklinde. Böyle bir format ortaya koyduk. Her formanın bizde hatırası var. Formaları tek tek fotoğraflayıp, ardından dijital ortamda dizdik ve pano haline getirdik. Yaptığımız bu çalışma ilgi görüyor. Bize getirilen bu anlamlı hediyeleri ölümsüzleştirmek, bu gurur verici durumu somut olarak ortaya koyduk. Sporcular seviyorlar, jest yapıyorlar biz de onlara böyle bir jest yaparak, duvara astık” dedi.



"EN ZORU EREN GÜNGÖR'ÜN AMELİYATIYDI"



Bugüne kadar yaptığı ameliyatlardan en zorunun Kayserispor’da da bir dönem oynayan Eren Güngör’e yaptığı cerrahi müdahale olduğunu ifade eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof.Dr. Sinan Karaoğlu, şöyle dedi:



"Zorluk derecesini teknik ve psikolojik şekilde de değerlendirmek lazım. Ama en zoru revizyon ameliyatlar yani yapılmış ameliyatın tekrar yapılması. Bu zor ve streslidir. Eren de o dönem milli takıma kadar yükselen, defans oyuncusuydu. Kayserispor’da oynadı, sevdiğimiz bir kardeşimiz. 4 tane ameliyat oldu, her iki dizinden çapraz bağ ameliyatı oldu. En zor diyebileceğim, sıkıntılı süreç yaşadığımız ameliyatlardan biriydi. Ama oynadı, tabii sonrasında başka problemleri oldu diziyle ilgili.”



"ARDA'NIN TEDAVİ SÜRECİNE DE KATKIMIZ OLDU"



Panoda yer alan Arda Turan forması ile ilgili de açıklama yapan Karaoğlu, “Arda ile ameliyat yok, ona da kulüp doktoru ile değerlendirme yapıp, tedavisine katkımız oldu. O da sağ olsun forma hediye etti” dedi.



Hatıra panosunda sadece futbolcuların değil, basketbolcuların formalarının da olduğunu belirten Karaoğlu, şunları söyledi:



“Özellikle kadın AGÜ Basketbol takımının sporcularının da formaları var. Onlara da elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunun yanında Van, Ağrı, Diyarbakır gibi uzak illerden de gelenler var. Birçok takıma da bu konuda yardımcı olduk. Tabi bu işe emek verince, işinizi de iyi yapınca başarılı oluyorsunuz, her işte olduğu gibi. Biz de işimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.Bunun yanında bizim mesleğe başlayıp, 1997’lerde ameliyat yaptığımız futbolcular, şimdilerin hocaları. Onlar da bir sıkıntı olduğunda futbolcuları ile ilgili arıyorlar, bize yönlendiriyorlar. Yani yılların birikimi var bu hatıralarda”



Diğer yandan hatıra formalar panosunda Fatih Terim’den Arda Turan’a, Gökhan Gönül’den Caner Erkin’e, Robin van Persie’den Eto’ya, Semih Kaya’dan Batalla’ya, bunun yanı sıra değişik liglerde birçok takımın futbolcuları tarafından imzalanmış formaları yer alıyor.