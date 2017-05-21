Başkent ekibi, ligin son haftasında sahasında Konya Engellilergücü'nü 8-0 yenerek, sezonu şampiyon tamamladı.

Ampute Futbol Süper Ligi'nin 18. ve son haftasında sahasında Konya Engellilergücü'nü 8-0 mağlup eden Osmanlı Engelliler, 2016-2017 sezonunda şampiyon oldu.



Batıkent Kardelen Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada başkent ekibinin gollerini Kudrad Khuydoykulov (2), Savaş Kaya (2), İsmail Karaaslan, Şeyhmus Erdinç, Kurtuluş Mustafa Kök ve İbrahim Uçakcı kaydetti.



Mor-sarılılar bu sonucun ardından 51 puanla sezonu şampiyon bitirerek, üst üste ikinci kez mutlu sonu ulaştı.



Osmanlı Engelliler sezon boyunca oynadığı 18 karşılaşmada, 17 galibiyet ve bir yenilgi aldı. 93 gol atan başkent ekibi, 11 golü de kalesinde gördü.



Osmanlı Engelliler'e şampiyonluk kupasını Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk verdi. Kupayı alan oyuncular şampiyonluk sevincini taraftarları ile yaşadı.



Federasyon başkanı Uztürk, bugün oynanan karşılaşmalarla Ampute Futbol Süper Lig'de sezonun sona erdiğini belirterek, "Şampiyonluğu kazanan Osmanlı Engelliler Spor Kulübünü tebrik ediyor ve kutluyorum." dedi.



Kulüp başkanı Mustafa Düger de Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Osmanlıspor'un genel menajeri Ender Yurtgüven'e katkı ve desteklerinden dolayı plaket verdi.