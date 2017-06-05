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Anaokulu öğrencilerinden “geri dönüşüm“ defilesi

Burdur'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla anaokulu öğrencileri, "geri dönüşüm defilesi" düzenledi

Anaokulu öğrencilerinden “geri dönüşüm“ defilesi

Burdur'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla anaokulu öğrencileri, atıklardan hazırladıkları kostümlerle "geri dönüşüm defilesi" düzenledi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Konferans ve Sergi Salonu'ndaki programda Nenehatun Anaokulu öğrencileri, çeşitli renk ve modellerdeki kostümleri defilede sergiledi.

Çöp poşeti, plastik bardak ve tabak, gazete kağıtları, karton atıkları kullanılarak hazırlanan kostümleri giyen minik öğrenciler, renkli görüntüler oluşturdu. Defile, katılımcılardan alkış aldı.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Saraç, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sahip olduğu güzellikleri gelecek kuşaklara ulaştırabilmenin sorumlulukları olduğunu söyledi.
Doğaya bırakılan atıkların çevreyi olumsuz etkilediğine dikkati çeken Saraç, "Atıklar çevreye kontrolsüz bir şekilde bırakılmaya başlayınca doğal kaynaklar hızlı bir şekilde kirletilmiştir. Bu durum bugünümüzü ve yarınımızı, gelecek neslimizi tehdit eden en büyük unsurdur. Havamızı, suyumuzu, toprağımızı en az şekilde kirleterek yarınlara eriştirmek mecburiyetindeyiz." diye konuştu.
Saraç, son yıllarda çevreye duyarlılığın arttığını belirterek, bunun uygulamalardan, davranışlardan ve geri dönüşüm faaliyetlerinden anlaşılabileceğini sözlerine ekledi.
Konuşmaların ardından Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren okul ve öğrencilere ödülleri verildi, öğrenciler bale, tiyatro ve müzik gösterileri sundu.
Programın sonunda Burdur Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından atık malzemelerle hazırlanan serginin açılışı yapıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #öğrenci #etkinlik #Dünya Çevre Günü #burdur #anaokulu
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