Ankara’da polisler unutulmadı

Osmanlıspor’un Galatasaray ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig mücadelesi öncesi, Galatasaray taraftarları “Çevik kuvvet buraya” şeklinde tezahürat yaparak polisleri tribüne çağırdı. Tribüne gelen polisleri alkışlayan Galatasaray ve Osmanlıspor taraftarları “Şehitler ölmez vatan bölünmez”, “Polis uzanan eller kırılsın” sloganları atarak polise çiçek verdi. Çevik kuvvet polisleri ise taraftarların jestine asker selamı vererek karşılık verdi.Kaynak: İHA
KAYSERİ’DEKİ TERÖR SALDIRISI DA UNUTULMADI
Osmanlıspor ile Galatasaray oyuncuları sahaya “Terörü lanetliyoruz” pankartı açarak geldi. Kayseri’deki terör saldırısında şehit olanlar için saygı duruşunda duruldu ve dua edildi.
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