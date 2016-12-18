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Ankara’da polisler unutulmadı

Galatasaray ve Osmanlıspor taraftarları, maç öncesinde çevik kuvvet polislerini tribüne çağırıp alkışladı.

Ankara’da polisler unutulmadı
Osmanlıspor’un Galatasaray ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig mücadelesi öncesi, Galatasaray taraftarları “Çevik kuvvet buraya” şeklinde tezahürat yaparak polisleri tribüne çağırdı. Tribüne gelen polisleri alkışlayan Galatasaray ve Osmanlıspor taraftarları “Şehitler ölmez vatan bölünmez”, “Polis uzanan eller kırılsın” sloganları atarak polise çiçek verdi. Çevik kuvvet polisleri ise taraftarların jestine asker selamı vererek karşılık verdi.

KAYSERİ’DEKİ TERÖR SALDIRISI DA UNUTULMADI
Osmanlıspor ile Galatasaray oyuncuları sahaya “Terörü lanetliyoruz” pankartı açarak geldi. Kayseri’deki terör saldırısında şehit olanlar için saygı duruşunda duruldu ve dua edildi.

Kaynak: İHA
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