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Antalyaspor 'BÜYÜK' bomba peşinde

ANTALYASPOR, Brezilyalı yıldız futbolcu Robinho'yu renklerine bağlamak için harekete geçtiği iddia edildi.

Antalyaspor 'BÜYÜK' bomba peşinde
Spor Toto Süper Lig'de Samuel Eto'o'lu kadrosuyla dikkati çeken Antalyaspor, bir dünya yıldızını daha transfer etmek için harekete geçti. Antalyaspor yönetiminin 'Brezilyalı ses getirecek yıldız' diye adlandırıp isim belirtmek istemediği futbolcunun Robinho olarak bilinen 32 yaşındaki Robson de Souza olduğu öğrenildi. Yöneticilerin transferi tamamlamak istedikleri, yıldız futbolcu arasında görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın da kadrosunda istediği ifade edilen Brezilyalı Robinho, Real Madrid, Manchester City, Milan gibi Avrupa devlerinde forma giydikten sonra futbol kariyerine ülkesinde Atletico Mineiro'da devam ediyor.

Kaynak: DHA
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