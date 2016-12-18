Antalyaspor ile Bursaspor Süper Lig’de 41. randevuda

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında karşılaşacak olan Bursaspor ile Antalyaspor toplamda 48, Süper Lig’de ise 41. kez karşı karşıya gelecekler.

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Ligde 14 haftada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgiyle 19 puanla 9. sırada yer alan Antalyaspor, ligin 15. haftasında pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı beyazlılar bugün saat 13.30’da özel uçakla Bursa’ya hareket edecek. Antalyaspor ile Bursaspor ilk kez 1982-1983 yılında Spor Toto Süper Lig’de karşı karşıya geldi. İki takımın ilk kez karşılaştığı ve Bursa’da oynanan mücadeleyi yeşil-beyazlılar 2-1 galip geldi. Kırmızı-beyazlılar ile Bursaspor, Türkiye Kupası’nda 3 kez, TFF 1. Lig’de 4 kez ve Spor Toto Süper Lig’de de 40 kez karşı karşıya geldi.



Süper Lig’de 41. kez

Spor Toto Süper Lig’de son 6 haftada topladığı 16 puanla 9. sıraya kadar yükselen Antalyaspor, bugüne kadar yeşil-beyazlılarla toplamda 47 kez karşılaştı. İki takım Süper Lig’de ise 40 kez birbirlerine rakip oldu. İki takım yarın Bursa’da oynanacak maç ile birlikte Spor Toto Süper Lig’de 41. kez karşı karşıya gelecek. İki takım en son geçen sezonun 25. haftasında Antalya’da oynanan maçta karşı karşıya geldi. Akdeniz ekibi Antalyaspor mücadeleden Diego Angelo ve Sameul Eto’o’nun(2) golleriyle 3-0 galip ayrılmıştı.



Bursaspor galibiyetlerde üstün

Bursaspor ile Antalyaspor toplamda 47 kez karşı karşıya gelirken, Antalyaspor bu maçlarda 13 galibiyet, 13 beraberlik ve 21 yenilgi aldı. İki takım Süper Lig’de 40 kez karşılaşırken kırmızı-beyazlılar bu maçlarda 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 18 yenilgi aldı. Toplamda oynanan 47 maç sonunda Antalyaspor, Timsahlara 59 gol atma başarısı gösterirken, Bursaspor ise kırmızı-beyazlılara 67 gol ile karşılık verdi.



Timsahlarda Bursa’da ezici üstünlük

İki takım arasında Bursa’da oynanan 23 maçta da yeşil- beyazlı takımın üstünlüğü bulunuyor. Timsahlar 23 maç sonunda 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.



En çok 6 gol atıldı

Bursaspor ile Antalyaspor arasında oynanan 47 maçta en farklı skoru 4-0 ile 2000-2001 sezonunda Bursa’da oynanan maçta Bursaspor elde etti. Yeşil-beyazlılara 4 farklı galibiyeti Burhan Saatçioğlu kendi kalesine, Sinan Yeşil, Murat Sözkesen ve Okan Yılmaz attığı gollerle getirdi. İki takım arasında en çok golün atıldığı maçlar ise 1995-1996 yılında Bursa’da oynanan ve 1999-2000 yılında Antalya’da oynanan 4-2’lik maçlar olarak kayıtlara geçti. 6 golün atıldığı iki maçın birinden Antalyaspor, birinden ise Bursa temsilcisi galip geldi.



En Çok 1-0 ve 2-1’lik skorlar alındı

Akdeniz temsilcisi Antalyaspor ile Timsahlar arasında en çok alınan skor ise 11 maç ile 2-1’lik skor olarak istatistiklere yansıdı. İki takım arasında 9 maç 1-0, 6 maç 1-1, 5 maç 3-2, 4 maç 0-0, 3 maç 2-2, 2’şer maç 2-0, 3-0 ve 4-2, 1’er maçta 3-1, 4-0 ve 4-1 sona erdi.



Kırmızı- beyazlılarda 2 eksik

Antalyaspor’da zorlu Bursaspor maçı öncesi menüsküs ameliyatı olan kaleci Ferhat Kaplan ve Fenerbahçe maçında 4. sarı kartını gören ve cezalı duruma düşen Diego Angelo dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Öte yandan Medipol Başakşehir maçında kırmızı kartla gören ve Fenerbahçe maçında cezasını tamamlayan brezilyalı Charles, Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın görev vermesi halinde takımdaki yerini alacak.



Kırmızı- beyazlılarda 4 oyuncu sarı kart sınırında

Bursaspor maçı öncesi Antalyaspor’da 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı- beyazlılarda Bursaspor maçında Charles, Motta, Chico ve Zeki Yıldırım sarı kart görmeleri halinde ligin 16. haftasında Antalya’da oynanacak olan Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecekler.



Antalyaspor’da muhtemel on bir

Bursaspor-Antalyaspor mücadelesi 19 Aralık Pazartesi günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak ve zorlu maçta Ankara bölgesi hakemi Ali Palabıyık düdük çalacak. Mücadeleye kırmızı- beyazlı ekibin şu on birle çıkması bekleniyor:

“Fornezzi, Rıdvan Şimşek, Celutska, Chico, Sakıb Aytaç, Danilo, Zeki Yıldırım, Charles, M’billa, Deniz Kadah Ve Eto’o.”

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