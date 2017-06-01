SPOR Toto Süper Lig’i 5’inci sırada bitirmeyi garantileyen Antalyaspor’un UEFA Avrupa Ligi hayali, Ziraat Türkiye Kupası’nı Atiker Konyaspor’un almasıyla sona erdi

SPOR Toto Süper Lig’i 5’inci sırada bitirmeyi garantileyen Antalyaspor’un UEFA Avrupa Ligi hayali, Ziraat Türkiye Kupası’nı Atiker Konyaspor’un almasıyla sona erdi. Bugünkü antrenmanı ziyaret eden Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, Başkan Ali Şafak Öztürk’e “Kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz gerekiyormuş” diyerek temsili kupa verdi.



Antalyaspor, ligin son haftasında yarın Gaziantepspor ile oynayacağı maçın hazırlarını Döşemealtı İlçesi'ndeki tesislerinde sürdürdü. Antrenmana Mbilla, Deniz Kadah, El Kabir, Ramon Motta katılmazken, U21 takımında forma giyen Doğukan idmanda yer aldı.



Antrenmanı ziyaret eden Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, UEFA Avrupa Ligi’ne katılamamanın üzüntüsünü yaşayan kırmızı beyazlı yönetim, teknik heyet ve futbolcuları teselli etmeye çalıştı. Belediye Başkanı Şahin, “Demek ki kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz gerekiyormuş” dedikten sonra beraberinde getirdiği ve üzerinde ‘Gönüllerin Şampiyonu Antalyaspor’ yazılı kupayı Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk’e verdi. Kupa takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimi yapıldı.