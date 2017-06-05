Kırmızı-beyazlı ekip, 5. sırada yer aldığı Spor Toto Süper Lig'in 2016-2017 sezonunu kulüp tarihinin "en yüksek puan", "en fazla galibiyet" sayılarıyla tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 2016-2017 sezonunu 58 puanla 5. sırada tamamlayan Antalyaspor, ligde bir sezonda topladığı en yüksek puana ulaştı.

Süper Lig'de mücadele ettiği 1998-1999 ve 2009-2010'u 49'ar puanla tamamlayan kırmızı-beyazlıların, 58 puana ulaştığı 2016-2017 sezonu, kulüp tarihine geçti.

Antalyaspor, 34 haftalık lig maratonunda 17 galibiyet, 7 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı ve 58 puan topladı. Süper Lig'de daha önce bir sezonda en çok 14 galibiyet elde eden kırmızı-beyazlılar, bu alanda da kulüp rekoru kırdı.

Ligde 47 kez rakip fileleri havalandıran, kalesinde ise 40 gol gören Antalyaspor, en farklı galibiyetini 29. haftada dış sahada Adanaspor'a karşı kazandı. Kırmızı-beyazlı ekip, Samuel Eto'o'nun "hat trick" yaptığı maçta rakibini 5-2 mağlup etti.

Sahasında Atiker Konyaspor, Galatasaray, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'e mağlup olan Antalyaspor; Fenerbahçe, Kasımpaşa, Adanaspor, Kayserispor, Gaziantepspor'u hem iç hem dış sahada yenmeyi başardı.

Kırmızı-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi umutları ise Atiker Konyaspor'un Medipol Başakşehir'e penaltılarla üstünlük kurarak Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla tükendi.



En skorer oyuncusu Eto'o

Antalyaspor'un takım kaptanı Samuel Eto'o, kırmızı-beyazlıların en skorer oyuncusu oldu.

Kamerunlu futbolcu, fileleri 18 kez havalandırdığı sezonda, gol krallığında üçüncü sırada yer aldı.

Süper Lig'de geçen sezon da 20 gol atan Eto'o, Antalyaspor formasıyla 5,5 sezonda 37 gol kaydeden Brezilya asıllı, Türk vatandaşlığına geçtikten sonra Melih Gökçek adını alan Tita'ya ait kulüp tarihinin "en golcü oyuncusu unvanı"nın yeni sahibi oldu.



Çalımbay'ın başarısı

Süper Lig'in ilk 6 haftasında sadece 2 puan toplayan Antalyaspor, Portekizli çalıştırıcı Jose Morais'le yolların ayrılması sonrası teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından çıktığı 28 maçta 56 puan kazandı.

Çalımbay, 56 puanla bir sezonda Antalyaspor'a en fazla puan kazandıran teknik direktör olmayı başardı.