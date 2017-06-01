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Antalyaspor'un UEFA Avrupa Ligi umutları tükendi

Ligde 5'inciliğini garantileyen Akdeniz ekibinin Avrupa kupalarına katılma ihtimali Ziraat Türkiye Kupası'nı Atiker Konyaspor'un kazanmasıyla sona erdi

Antalyaspor'un UEFA Avrupa Ligi umutları tükendi

Spor Toto Süper Lig'i 5. sırada bitirmeyi garantileyen Antalyaspor'un taraftarları, Ziraat Türkiye Kupası'nı Atiker Konyaspor'un kazanmasıyla UEFA Avrupa Ligi'ne katılma ihtimalinin ortadan kalkması üzerine büyük üzüntü yaşadı.
Atiker Konyaspor ile Medipol Başakşehir arasında Yeni Eskişehir Stadı'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalini Antalyaspor taraftarları da büyük bir heyecan içinde takip etti.
Ligi 5. sırada bitirmeyi garantileyen Akdeniz ekibinin taraftarları, UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmeleri için kupa finalinde, Süper Lig'de son hafta öncesi ikinciliği garantileyen Medipol Başakşehir'i destekledi.
Kırmızı beyazlılar, Cumhuriyet Meydanı'na Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan dev ekrandan karşılaşmayı izledi.

Medipol Başakşehir'i desteklediler ama olmadı
Meydanda toplanan yaklaşık 2 bin Antalyaspor taraftarı maç sırasında Medipol Başakşehir lehine tezahüratta bulundu. İstanbul ekibinin gole yaklaştığı anlarda büyük heyecan yaşayan taraftarlardan bazılarının karşılaşma sırasında dua ettiği görüldü.
Antalyaspor taraftarları, normal süresi ve uzatma bölümü golsüz tamamlanan müsabakada Medipol Başakşehir'i penaltılarda 4-1 yenen Atiker Konyaspor'un kupayı kazanması nedeniyle hayal kırıklığına uğradı.
UEFA Avrupa Ligi'ne katılma beklentisiyle alanı dolduran kırmızı beyazlılar, bunun gerçeğe dönüşmemesinin verdiği üzüntüyle meydandan ayrıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #uefa kupası #Medipol Başakşehir #futbol #atiker konyaspor #antalyaspor
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