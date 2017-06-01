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Antalyaspor’un Avrupa hayali sona erdi

MEDİPOL Başakşehir- Atiker Konyaspor karşılaşmasında, Atiker Konyaspor’un sahadan galibiyetle ayrılması, Avrupa kupalarına katılma hayali kuran Antalyaspor tarafını üzdü.

Antalyaspor’un Avrupa hayali sona erdi

Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde karşı karşıya gelen Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor karşılaşmasında gülen taraf Atiker Konyaspor oldu. Golsüz penaltılara kadar süren maçta Atiker Konyaspor karşılaşmayı 4-1 alarak kupanın sahibi oldu.

Avrupa hayali kuran çok sayıda Antalyaspor taraftarı da Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan dev ekran önünde toplanıp karşılaşmayı buradan takip etti. Karşılaşmayı Medipol Başakşehir’in alması halinde Antyalyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Spor Toto Süper Lig'i 5'inci sırada bitirdiği için 2'inci ön elemeden Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacaktı. Atiker Konyaspor’un maçtan galibiyetle ayrılması Antalyaspor ve kırmızı beyazlı taraftarın kupa hayalini sona erdirdi.

Son dakikalara kadar tezahüratlarla devam eden ve zaman zaman kaçırılan gollerle üzülen kırmızı beyazlı taraftarlardan bazılarının Medipol Başakşehir için dua ettiği de görüldü. Maç sonunda konvoy eşliğinde kutlama yapmayı hayal eden taraftarlar skor karşısında meydandan üzgün bir şekilde sessizce ayrıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalyaspor
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