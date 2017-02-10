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Arda Turan, antrenmanda sakatlandı

Barcelona'da forma giyen Arda Turan, sakatlık nedeniyle antrenmanı yarıda bıraktı

Arda Turan, antrenmanda sakatlandı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, geçirdiği sakatlık nedeniyle antrenmanı yarıda bıraktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, aşırı yüklenmeden dolayı sağ bacak kaslarından sorun yaşayan 29 yaşındaki futbolcunun, yarın Alaves ile deplasmanda oynanacak karşılaşmanın kadrosuna alınmadığı bildirildi. Teknik direktör Luis Enrique'nin Arda'nın yerine B takımdan Carles Alena'yı kadroya dahil ettiği ifade edildi.

Öte yandan, Arda Turan'ın yanı sıra riske atılmak istenmeyen Gerard Pique, Atletico Madrid ile oynanan İspanya Kral Kupası maçında sakatlanan Javier Mascherano ve geçen hafta ligdeki Athletic Bilbao karşılaşmasında burnu kırılan Rafinha'nın, La Liga'nın 22. haftasında Alaves'e karşı forma giyemeyeceği kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #sakatlık #la liga #futbol #barcelona #Arda Turan
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