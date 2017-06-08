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Arda Turan, gazeteci Bilal Meşe'ye saldırılarını sürdürdü

Gazeteci Bilal Meşe'ye saldırdıktan sonra kamptan kovulan ve ardından Milli Takım kariyerini bitiren Arda Turan konuştu. Sözlü ve fiziki saldırısı için "onurlu" bir hata diyen Arda, Bilal Meşe'ye bu kez "onursuz" sözleriyle hakaret etti. Arda, olayın ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile konuştuğunu, Demirören'in kendisine "özür dile hallederiz" dediğini söyledi.

Arda Turan, gazeteci Bilal Meşe'ye saldırılarını sürdürdü

"Benimki onurlu, karşı tarafınki onursuz bir hata" dedi. Gazeteci Bilal Meşe'ye saldırılarını sürdürdü.

Ay Yıldızlı takımın uçağında yaşanan olay sonrası milli takımı bırakan Arda Turan, Hürriyet Gazetesi'ne açıklamalar yaptı.

"ONURSUZ: Benimki onurlu, karşı tarafınki onursuz bir hata. Kimsenin arkasından konuşmadım, yüzüne bağırdım."

Böyle savundu kendisini. Milliyet yazarı Bilal Meşe'yi "onursuz" davranmakla suçladı.

Arda, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile telefonda konuştuğunu da söyledi.

"ARDA'DAN DEMİRÖREN'E: 'Öfkeliydim. Size karşı bilinçli olarak küfür etmedim' dedim. Orada bana 'Sen çık özür dile, biz hallederiz' dediler. Ama böyle davranmaktansa gitmeyi tercih ettim."

Arda, "Neden 1 yıl sonra" sorusuna karşılık olarak ise 2016'da söylediği "bunun hesabını soracağım" sözlerini hatırlattı. Arda ayrıca Fatih Terim'e "Bizi medyanın önüne attınız" diyerek sitem ettiğini söyledi. Arda, milli takımı bıraktığını açıkladığı basın toplantısıyla ilgili ise "Özür dileyecekti, medyanın tepkisi sonrası bıraktı" iddialarını kesin dille yalanladı.

ARDA KOKPİTE DE GİRMEK İSTEMİŞ

Makedonya maçı dönüşünde yaşanan bir skandal daha ortaya çıktı. Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldırmadan önce Arda Turan'ın pilotlarla gerilim yaşandığı öğrenildi. Saldırı öncesinde kokpite girmek isteyen Arda, pilotların olumsuz cevabı karşısında Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi’yi aradı. Ancak uçuş ekibinin bu isteği yerine getiremeyeceğini Barcelonalı futbolcuya tekrar aktarıldı ve o dakikadan sonra Meşe'ye çirkin saldırı oldu.

Öte yandan tartışma sırasında "Yapma Arda... Burası yeri değil" diye ortamı sakinleştirmek isteyenlere, Caner Erkin'in "Burası tam yeri" karşılığını verdiği ortaya çıktı.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Arda Turan #bilal meşe
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