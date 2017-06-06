Barcelona'da oynayan A Milli Takım kaptanı Arda Turan'ın Makedonya maçı sonrasında takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye, hem fiziki hem de sözlü olarak saldırdığı öğrenildi...

Barcelona'da oynayan A Milli Takım kaptanı Arda Turan, Makedonya maçı sonrasında Arda Turan, takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye, hem fiziki hem de sözlü olarak saldırdı.



EURO 2016'da yaşanan prim tartışmalarının yansımaları Makedonya'da takım uçağına yansıdı. Barcelona'da forma giyen Milli Takım kaptanı Arda Turan, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'i de hedef alacak nitelikte hakaretlere imza attı.

Arda, "Söyle Bilal Meşe, söyle orada mıydın? Bizle miydin de prim mevzusunu yazdın? Biz kimden para istemişiz? Kimden prim istemişiz? Konuş şimdi konuş. Hadi, onlarda burada! Burada soruyorum. Kim yazdırdı bunları sana. Kim söylüyor sana bunları söyle hadi."



AĞIR KÜFÜRLER



"Bu ülke böyle ülke! Seni bu uçağa alırlar. Alırlar tabii. Seni bu uçağa alanlara da söylüyorum! Duysunlar. Senin gibi şerefsizi bu uçağa alanların a.... k....!"

"Beni de başkaları gibi zannettin. Şimdi konuş bakalım. Ben futbolu bırakırım ama aileme şerefime laf söyletmem. o... ç... Biz kimden para dilenmişiz. Seni bu uçağa alan kim!"



"Futbolu bırakırım ama şerefime, aileme laf söyletmem. Öyle haber yapamazsın! Patronun Demirören. Sen federasyon başkanının gazetesindesin ya! Federasyon başkanı değil mi senin başkanın. Seni uçağa alanın a.... k...."



TERİM SESİNİ BİLE ÇIKARMADI



Arda Turan bu sözleri sarfederken gazeteci Bilal Meşe'nin boğazına sarıldı.Arda, vurmaya da kalkarken araya giren gazeteciler ve futbolcular olayın daha da skandal bir hale gelmesini engelledi.



Arda Turan, uçağın arka bölümüne giderken tüm gazeteci ve basın mensuplarına sinkaflı ifadeler kullandı.

Ve uçakta bu anlar, görüntüler yaşanırken Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 12 sıra arkasında yaşanan arbedeye hiçbir müdahalede bulunmadı.



Arda Turan doğruladı:



Arda Turan saldırıyı doğrulayıp Instagram'dan bir açıklama yaptı:







“(Savunma amaçlı değil; bilgilendirme amaçlıdır..) #tbt Yarın kalktığınızda muhtemelen haberleri görüceksiniz… Eleştiriler, kınamalar, köşe yazıları, hep beraber birbirlerine destek, planları ve devamı… DEMİŞTİM!!! Islıklandıktan sonraki röportajımda olanları unutmıycam diye (euro 2016)… Dün ilk defa Milli Takım uçağında gördüm o şahsiyetlerden birini aylar sonra. Onlar kim mi?? Biz ülkemizin formasını terletirken ve sonrasında; yalanla, iftirayla, insanların onuruna laf söyleyerek, ailevi değerlerine dil uzatıp sonra buna gazetecilik diyen kişiler. Merak etmeyin. (3 5 kişiler). Tabi alışmışlar bunları yapıp pişkince gezmeye… Neden? Çünkü düzen böyle gazeteciler ya (gazetecilik) aylar geçince unutuluyor ya.. Çocukları, gençleri, kaoslar ve krizle besleyenler; hayalleri başka yerlere taşıyanlar. Yok öyle insanın, karakterine, ailesine değerlerine laf atmak. Unutmayanı da var bunun.! Benim futbolculuğumu eleştiren gerçek gazetecilere teşekkür etmişliğim vardır haklısınız diye… Çünkü bu meslek olabilir. Ama aileme, değerlerime olmaz; gücüm yettiğince de buna izin vermiycem… Dün yaptığım doğrumuydu… Bilmem!!! Evine misafir olup, adam satıp, iftira atıp arkadan iş çeviren olucağıma… Yüzüne, bağırarak, hakaret ederek, saldırarak cevap beklerim… Belki doğru değil ama dürüstçe, onurlu, şerefli bir davranış… Ha cevap aldım mı? YOK kıvırmaca… (klasik) aylarca sayfa doldurdu; ama karşımda iki kelime yok. (gerçi yarın konuşurlar) arkamdan..!!! Bu fotoğrafta gördüğünüz çocuk hayatta iyi veya kötü ne yaptıysa bedelini ödedi; öder de.. Allah’tan başka kimseden bir şey istemedi, beklemedi.. Hesabı da kimseye vermez… Arda Turan yola çıkarken İYİ FUTBOLCU, STAR, vs… olmak için ÇIKMADI… Şerefli, onurlu bir adam olmak için, ailesine sevdiklerine sahip olmak için ÇIKTI.. Her kim Şerefime, aileme, onuruma laf etmeye kalkarsa; Allah’ın bana verdikleriyle, gücüm yettiğince karşılığını alır… iyi geceler”



(Hürriyet)

