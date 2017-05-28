Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor'u deplasmanda 4-0 yenen Beşiktaş'ın 2016-2017 sezonunda şampiyonluğunu ilan etmesi, Ardahan'da sevinçle karşılandı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor'u deplasmanda 4-0 yenen Beşiktaş'ın 2016-2017 sezonunda şampiyonluğunu ilan etmesi, Ardahan'da sevinçle karşılandı.



Sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ın zaferini, Ardahan'daki taraftarlar kent merkezinde coşkuyla kutladı.



Maçın ardından bir grup taraftar, Kongre Caddesi'ne toplandı. Burada meşaleler yakan Beşiktaşlı taraftarlar, şampiyonluk şarkıları söyledi, tezahüratta bulundu.



Daha sonra konvoy oluşturan taraftarlar, ellerinde bayraklarla, Kongre Caddesi ile bağlantılı caddelerden geçerek şehir turu attı.

Taraftarlara, yoldan geçen araçlar da korna çalarak eşlik etti.