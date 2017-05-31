Güney Kore şokta
Güney Kore şokta
Başsavcılıktan flaş Van Persie kararı
Başsavcılıktan flaş Van Persie kararı
Fransa Açık'ta şüpheli çanta alarmı
Fransa Açık'ta şüpheli çanta alarmı
Kandil ve Lice kırsalına hava harekatı! İşte o anlar
Kandil ve Lice kırsalına hava harekatı! İşte o anlar

Arsenal, Arsene Wenger'in sözleşmesini 2 yıl uzattı

Premier Lig ekibi Arsenal'de taraftarlar tarafından büyük eleşitiri alan teknik direktör Arsene Wenger'in geleceği belli oldu.

Arsenal, Arsene Wenger'in sözleşmesini 2 yıl uzattı

Bu sezon ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edemeyen Arsenal'de taraftarların büyük bur çoğunluğu Arsene Wenger'i artık istemediklerini çeşitli alanlarda dile getirirken, Yönetim Fransız teknik adam ile devam kararı aldı.
 
Arsenal 67 yaşındaki Arsene Wenger'in bu sezon dolan sözleşmesinin  2 yıl daha uzatıldığını resmi sitesinden duyurdu.

Yönetim, Fransız menajerin en uygun isim olduğuna karar verirken,  Chesea'ye karşı kazanılan Federasyon Kupası'nın bu karara etki ettiği belirtiliyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #arsenal #arsene wenger #sözleşme #uzatma
banner863
Önceki Haber
RTÜK, bu 3 ismi Başbakanlığa bildirdi
Sonraki Haber
'Facebook ölen kişinin hesabını erişime açmak zorunda değil'
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.