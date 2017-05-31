Premier Lig ekibi Arsenal'de taraftarlar tarafından büyük eleşitiri alan teknik direktör Arsene Wenger'in geleceği belli oldu.

Bu sezon ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edemeyen Arsenal'de taraftarların büyük bur çoğunluğu Arsene Wenger'i artık istemediklerini çeşitli alanlarda dile getirirken, Yönetim Fransız teknik adam ile devam kararı aldı.



Arsenal 67 yaşındaki Arsene Wenger'in bu sezon dolan sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığını resmi sitesinden duyurdu.



Yönetim, Fransız menajerin en uygun isim olduğuna karar verirken, Chesea'ye karşı kazanılan Federasyon Kupası'nın bu karara etki ettiği belirtiliyor.