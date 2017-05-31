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Arsenal'de Arsene Wenger kararı

Arsenal'de taraftarların büyük bur çoğunluğu Arsene Wenger'i artık istemediklerini çeşitli alanlarda dile getirirken, Yönetim Fransız teknik adam ile devam kararı aldı. ​

Arsenal'de Arsene Wenger kararı

BU sezon ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edemeyen Arsenal'de taraftarların büyük bur çoğunluğu Arsene Wenger'i artık istemediklerini çeşitli alanlarda dile getirirken, Yönetim Fransız teknik adam ile devam kararı aldı.

67 yaşındaki Arsene Wenger'in Arsenal ile bu sezon dolan sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı. 

Yönetim, Fransız menajerin en uygun isim olduğuna karar verirken Chesea'ye karşı kazanılan Federasyon Kupası'nın bu karara etki ettiği belirtiliyor
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #arsenal
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