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Artistik Buz Pateni Spor Toto Federasyon Kupası

Organizasyonun ilk gününde minikler kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu.

Artistik Buz Pateni Spor Toto Federasyon Kupası

Artistik Buz Pateni Spor Toto Federasyon Kupası müsabakaları Ankara'da başladı. 

BELPA Buz Pateni Sarayı'ndaki organizasyonun ilk gününde minikler kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu. Miniklerde 24 kız ve 7 erkek sporcu, pistte mücadele etti.

Müsabakalar sonrasında madalya kazanan sporcuların isimleri, kulüpleri ve dereceleri şöyle:

Minik erkekler: 

1- Efe Cetiz (İzmir Büyükşehir Belediyespor) - 39,43 

2- Aytöre Ovalıoğlu (Milenyum Paten Spor) - 35,15

3- Eren Hayri Hızır (Bahçelievler Belediyespor) - 32,43



Minik kızlar:

1- Derya Demirsal (Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor) - 34,26

2- Yağmur Derinkevinç (Altınpatenciler Spor) - 34,09

3- Ceyda Sağlam (Bahçelievler Belediyespor) - 33,49

Organizasyonda yarın yıldızlar, gençler, büyükler ve kulüpler müsabakaları yapılacak. 


Kaynak: AA
Etiketler; #Artistik Buz Pateni #spor toto federasyon kupası #organizasyon #kupa #madalya #ankara
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