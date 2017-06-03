Artistik Buz Pateni Spor Toto Federasyon Kupası müsabakaları Ankara'da başladı.
BELPA Buz Pateni Sarayı'ndaki organizasyonun ilk gününde minikler kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu. Miniklerde 24 kız ve 7 erkek sporcu, pistte mücadele etti.
Müsabakalar sonrasında madalya kazanan sporcuların isimleri, kulüpleri ve dereceleri şöyle:
Minik erkekler:
1- Efe Cetiz (İzmir Büyükşehir Belediyespor) - 39,43
2- Aytöre Ovalıoğlu (Milenyum Paten Spor) - 35,15
3- Eren Hayri Hızır (Bahçelievler Belediyespor) - 32,43
Minik kızlar:
1- Derya Demirsal (Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor) - 34,26
2- Yağmur Derinkevinç (Altınpatenciler Spor) - 34,09
3- Ceyda Sağlam (Bahçelievler Belediyespor) - 33,49
Organizasyonda yarın yıldızlar, gençler, büyükler ve kulüpler müsabakaları yapılacak.
Organizasyonun ilk gününde minikler kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu.
Artistik Buz Pateni Spor Toto Federasyon Kupası müsabakaları Ankara'da başladı.