Organizasyonun son gününde yıldızlar, gençler, büyükler ve kulüpler kategorilerinde madalyalar sahiplerini buldu.

Artistik Buz Pateni Spor Toto Federasyon Kupası müsabakaları, Ankara'da sona erdi.



BELPA Buz Pateni Sarayı'ndaki organizasyonun son gününde yıldızlar, gençler, büyükler ve kulüpler kategorilerinde madalyalar sahiplerini buldu.



Bu arada, genç erkekler kategorisinde katılım olmadığı için yarışma düzenlenemedi.



Kategorilerinde madalya kazanan sporcuların isimleri, kulüpleri ve dereceleri şöyle:



Büyük kadınlar:



1- Sıla Saygı (Vizyon Buz Sporları) - 103,41



2- Sinem Kuyucu (Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor) - 83,12



3- Zeynep Yiğit (İzmir Büyükşehir Belediyespor) - 81,95



Büyük erkekler:



1- Burak Demirboğa (Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor) - 168,95



2- Engin Ali Artan (Unika Buz Sporları) - 164,41



3- Mehmet Çakır (Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor) - 113,80



Genç kızlar:



1- Ekin Saygı (Vizyon Buz Sporları) - 104,15



2- Ece Atabey (Buz 41 Spor) - 92,36



3- Özlem Dizmen (Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor) - 86,94



Yıldız kızlar:



1- Elif Su Erol (İzmir Büyükşehir Belediyespor) - 77,68



2- Melisa Baştürk (Bahçelievler Belediyespor) - 70,57



3- Sıla Sağdiç (İzmir Büyükşehir Belediyespor) - 70,23



Yıldız erkekler:



1- Ömer Efe Sayıcı (Bahçelievler Belediyespor) - 80,96



2- Ağahan Berk Dörtkol (Vizyon Buz Sporları) - 74,66



3- Eray Sav (Bahçelievler Belediyespor) - 72,59



Kulüpler:



1- Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor - 402



2- İzmir Büyükşehir Belediyespor - 378



3- Vizyon Buz Sporları - 359

