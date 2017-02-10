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Aslan sakata geldi!

Galatasaray'da Kayserispor maçı öncesi sakat oyuncuların durumunda poztif gelişme yok. Sneijder, Selçuk İnan ve Carole'ün katılmadığı bu sabah antrenmanına dün Eyüp ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Eren Derdiyok da katılamadı.

Aslan sakata geldi!
Bu 4 oyuncudan Wesley Sneijder ile Carole'ün Kayseri maçında oynamayacakları kesinlik kazandı. Selçuk İnan ve Eren Derdiyok ise yarın son bir testten geçtikten sonra maç kadrosuna alınıp alınmayacakları belli olacak. Ancak bu iki oyuncunun da oynama olasılığının son derece düşük olduğu ve 2 hafta sonraki Beşiktaş derbisi düşünülerek, Teknik Direktör Riekerink'in 2 oyuncu ile de görüşerek riske etmeyeceği öğrenildi. 

Bu arada Galatasaray'ın uzun süredir sakat olan savunma oyuncusu Koray Günter bugün bir süre takımla birlikte çalıştı. Koray Günter daha sonra özel antrenman yaparak tedavisini de sürdürdü. Genç oyuncunun da Kayseri maçı kadrosunda olması mümkün değil.

Kaynak: DHA
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