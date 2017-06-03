Kazakistan’ın başkenti Astana’da, "Astana EXPO 2017"ye sayılı günler kala bisiklet sürme etkinliği düzenlendi.

Başkentte, toplu bisiklet sürme etkinliğinde bir araya gelen gençler, “Astana EXPO 2017 fuarına 7 gün kaldı” sloganıyla fuara desteğini gösterdi.



Astana Arena Spor tesisinde başlayan ve şehrin ana caddelerini kapsayan 10 kilometrelik parkurda düzenlenen etkinliğe 7'den 70'e çok sayıda kent sakini katıldı.



Etkinlik kapsamında yapılan çekilişlerle katılımcılara hediyeler de verildi.



Astana Valiliği Toplu Spor Etkinlikleri Daire Başkanı Azamat İmaşev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelecek hafta açılacak fuarı desteklemek için “Astana EXPO 2017 fuarına 7 gün kaldı” sloganıyla söz konusu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti.



Etkinliği aynı zamanda 4 Haziran Devlet Sembolleri Günü dolayısıyla yaptıklarını belirten İmaşev, asıl amaçlarının da ülkede bisiklet sporuna olan ilgiyi arttırmak olduğunu söyledi.



İmaşev, insanların ulaşım için bisikleti kullanma kültürünü geliştirmek istediklerine dikkati çekerek, “Maalesef kaldırımlar bisiklet için uygun değil. Dolayısıyla toplu bisiklet sürme etkinliklerini düzenlemekle insanların şehrin caddeleri üzerinde bisikletle uzun mesafeleri geçebilmelerini sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.