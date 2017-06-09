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Atıcılık: Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası

Azerbaycan'da düzenlenen organizasyonda Yusuf Dikeç, 50 Metre Tabanca kategorisinde gümüş madalya elde etti

Atıcılık: Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası

Yusuf Dikeç, Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda "50 Metre Tabanca" kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın Gebele kentinde düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda "50 Metre Tabanca" kategorisinde yarışan milli sporcu Yusuf Dikeç, sıralama müsabakasında 563 puanlık atış yaparak finale çıktı.

Dikeç, finalde 228.5 puanlık atışla organizasyonda ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Aynı kategoride yarışan Aydın Güçlü 545 puanla 32. olurken, Tuğrul Özer 542 puanla 35. sırada yer aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Yusuf Dikeç #Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası #Gabala #Azerbaycan #50 metre tabanca
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