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Atiker Konyaspor: 0 - Akhisar Belediyespor: 3

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Akhisar Belediyespor deplasmanda Atiker Konyaspor'u 3-0 yendi.

Atiker Konyaspor: 0 - Akhisar Belediyespor: 3

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Serkan Tokat, Serkan Çimen, Oğuz Terzi

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Vukovic (Dk. 82 Hora), Selim Ay, Douglas, Mbamba, Volkan Fındıklı, Milosevic, Rangelov (Dk. 65 Ali Çamdalı), Hadziahmetovic, Bajic (Dk. 46 Ömer Ali Şahiner)

Akhisar Belediyespor: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Orhan Taşdelen, Ömer Bayram, Custodio, Soner Aydoğdu, Vaz Te (Dk. 82 Onur Ayık), Özer Hurmacı (Dk. 67 Hasan Ali Adıgüzel), Larsson (Dk. 74 Muğdat Çelik), Cikalleshi

Goller: Dk. 29 Özer Hurmacı, Dk. 41 Miguel Lopes, Dk. 46 Vaz Te (Akhisar Belediyespor)

Sarı Kartlar: Dk. 7 Selim Ay (Atiker Konyaspor), Dk. 47 Vaz Te (Akhisar Belediyespor)

46. dakikada konuk takım, Vaz Te'nin golüyle fark 3'e çıktı. Özer Hurmacı'nın ara pasıyla ceza sahasında kaleci Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kalan Vaz Te'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0

66. dakikada topla ceza sahasına sokulan Ömer Ali Şahiner'in sert şutunda kaleci Lukac iki hamlede topu kontrol etti.

81. dakikada Miguel Lopes'in sağdan ortasında, arka direkte topla buluşan Ömer Bayram meşin yuvarlağı kafayla Muğdat Çelik'e indirdi. Bu futbolcu, topu yeniden ceza sahası sol çaprazındaki Ömer Bayram'a gönderdi. Ömer'in sert şutunda meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

90+2. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Hora, pasını altıpasta müsait durumdaki Ömer Ali Şahiner'e çıkardı. Yeşil-beyazlı futbolcunun sert şutunda kaleci Lukac meşin yuvarlağın filelere gitmesine engel olurken, defans topu uzaklaştırdı.

Akhisar Belediyespor, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #atiket konyaspor #akhisar belediyespor #spor toto süper lig
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