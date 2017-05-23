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Atiker Konyaspor-Akhisar Belediye maçının saatine iftar ayarı

Ramazan ayının ilk gününde denk gelen Atiker Konyaspor-Akhisar Belediyespor maçının saati Konyasporlu taraftarlardan gelen talep üzerine değiştirildi. Daha önce 27 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacağını açıklanan karşılaşmanın başlama saatinin 16.00 olarak değiştirildiği duyuruldu.

Atiker Konyaspor-Akhisar Belediye maçının saatine iftar ayarı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak olan Atiker Konyaspor - Akhisar Belediyespor maçının saati değiştirildi. 

Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce 27 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacağını açıkladığı Atiker Konyaspor - Akhisar Belediyespor 33. hafta maçının başlama saatinin 16.00 olarak değiştirildiğini duyurdu.
 
Ramazan ayının ilk gününde denk gelen maçta Konyaspor taraftarları sosyal medyadan maçın ikinci yarısının iftar vaktinde oynanacağı için saatin değiştirilmesini talep etmişti./milliyet

Etiketler; #atiker konyaspor #akhisar belediyespor #ramazan
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