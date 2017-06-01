İSPANYA'nın Atletico Madrid takımı bugün aldığı karar ile sarsıldı

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İSPANYA'nın Atletico Madrid takımı bugün aldığı karar ile sarsıldı. CAS'da devam eden davasında Atletico Madrid'in transfer yasağı kararını onayladı. Karara göre İspanyol ekibi Ocak 2018 tarihine kadar transfer yapamayacak.



Atletico Madrid'in transfer yasağı sebebi ise uluslararası genç oyuncuların transferlerinde yapmış olduğu ihlaller. İspanyol kulübü internet sayfalarından yapmış oldukları açıklamada kararın adil olmadığını belirtti. Alınan bu karar sonrası Atletico Madrid bu yaz transfer yapsa bile Ocak 2018'den önce o oyuncuları oynatamayacak. Gelecek sezon içinde Atletico Madrid'de kalacağını açıklayan teknik direktör Diego Simenone'nin bu karar sonrası ne yapacağı da İspanyol basınında konuşulmaya başlandı.