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Atletico Madridli futbolcu Lucas Hernandez gözaltına alındı

İspanya'da La Liga takımlarından Atletico Madrid'de forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Lucas Hernandez, gözaltına alındı. Ünlü futbolcunun gözaltı gerekçesi ise kız arkadaşını dövdüğü iddiası.

Atletico Madridli futbolcu Lucas Hernandez gözaltına alındı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Atletico Madrid'de forma giyen Fransız futbolcu Lucas Hernandez, kız arkadaşını dövdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, sabaha karşı Hernandez'in başkent Madrid'e bağlı Las Rozas ilçesindeki evine giden jandarma görevlilerinin, Atletico Madridli futbolcuyu gözaltına aldığı bildirildi.

Ellerine kelepçe takılan 20 yaşındaki oyuncunun, güvenlik güçlerine direnmediği ve sakin bir şekilde karakola gittiği belirtildi. Gözaltında tutulan Hernandez'in mahkemeye çıkarılacağı kaydedildi.

Öte yandan, Hernandez'in şiddet uyguladığı öne sürülen kız arkadaşının vücudunda hafif yaralar olduğu ve sağlık görevlileri tarafından hastaneye götürüldüğü ifade edildi. 

Hernandez'in, kadına şiddet suçu işlediğine kanaat getirilmesi halinde hapis talebiyle yargılanma olasılığı bulunuyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #atletico madrid #lucas hernandez #gözaltı
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