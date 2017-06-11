Organizasyonun ilk gününde etkili olan rüzgar nedeniyle bugüne ertelenen 100 metre erkek ve kadın yarışları yapıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Sprint ve Bayrak Yarışmaları Kupası müsabakalarına devam edildi.



Organizasyonda dün etkili olan rüzgar nedeniyle bugüne ertelenen 100 metre erkek ve kadın yarışları tamamlandı.



Kazım Karabekir Stadı'ndaki atletizm pistinde, sabah düzenlenen kadınlar 100 metre finalinde 6 Türk sporcu mücadele etti.



Milli sporculardan Mizgin Ay, geçen yıl düzenlenen 46. Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda elde ettiği 11.82'lik derecesiyle kendisine ait olan Türkiye rekorunu bu yarışta 11.58'e çekti.



Kupa müsabakalarındaki 100 metre yarışlarında alınan sonuçlar şöyle:



Kadınlar 100 metre finali:



1-Mizgin Ay (Türkiye 18 Yaş Altı) "11.58"

2-Edanur Kılıç (Türkiye 20 Yaş Altı) "12.13"

3-Yudum İliksiz (Türkiye) "12.30"



Kadınlar 100 metre yarışlarının ardından dereceye giren sporculara madalyalarını TAF Başkanı Fatih Çintimar verdi.



Organizasyonda ayrıca 27 erkek sporcunun katıldığı 100 metre yarışlarının seçmeleri de gerçekleştirildi.