Erkeklerde Aleksey Troşkin, kadınlarda Tatyana Aryasova birinci oldu.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Kazan Maratonu'nda erkeklerde Aleksey Troşkin, kadınlarda Tatyana Aryasova birinciliği elde etti.



Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da gerçekleştirilen maratona, 25 ülkeden yaklaşık 10 bin sporcu katıldı.



"Sağlıklı yaşamı destekleme ve Kazan'ın uluslararası platformda tanıtılması" temasıyla düzenlenen maratonda sporcular, farklı mesafelerdeki koşularda boy gösterdi.







Maratonun açılış törenine katılan Tataristan Başbakan Yardımcısı Vasil Şeyhreziyev, Spor Bakanı Vladimir Leonov, Sağlık Bakanı Gadel Vafin, İletişim Bakanı Roman Şeyhetdinov, Türkiye'nin Kazan Başkonsolosu Turhan Dilmaç, ünlü oyuncular ve medya mensupları da 3 kilometrelik VIP yarışında yer aldı.



VIP yarışmasına eşi ile katılan Türkiye'nin Kazan Başkonsolosu Turhan Dilmaç, yarış öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tataristan'ın başkenti Kazan'ın, Rusya'da "Sporun başkenti" olarak adlandırıldığına dikkati çekti.



Dilmaç, Kazan'ın güçlü spor takımlarına da sahip olduğunu anımsatarak, Türk futbolcu Gökdeniz Karadeniz'in top koşturduğu Rubin Kazan, erkekler basketbolda UNICS Kazan ve erkekler voleybolda birçok Avrupa şampiyonluğu bulunan Zenit Kazan'ı örnek gösterdi.







Tataristan Spor Bakanı Vladimir Leonov da yarışma öncesi medya mensuplarına yaptığı açıklamada, 3. Uluslararası Kazan Maratonu'nun bütçesinin 25 milyon ruble (yaklaşık 450 bin dolar) olduğunu söyledi. Leonov, Tataristan'da 2017'nin "Ekoloji yılı" olarak anılmasından dolayı maratondan elde edilen gelirin bir kısmının bu amaç doğrultusunda harcanacağını ifade etti.



3. Uluslararası Kazan Maratonu'na iştirak eden tüm katılımcılara, Kazan sembollerinin yer aldığı tişört ile bitiş çizgisinde hatıra madalyası verildi.



Erkeklerde Aleksey Troşkin, 2 saat 16 dakikalık zamanıyla, kadınlarda ise Tatyana Aryasova, 2 saat 31 dakikalık süresiyle rakiplerini geride bırakarak birinci oldu.