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Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası

Belarus'ta başlayan şampiyonada Türkiye'yi 15 sporcu temsil ediyor

Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası

Avrupa Satranç Birliği (ECU) tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası, başladı.

Belarus'un başkenti Minsk'te yapılan ve 38 ülkeden 393 sporcunun katıldığı organizasyonda Türkiye'yi 15 sporcu temsil ediyor. Şampiyonanın ilk gününde milli sporculardan Büyük Usta (GM) Dragan Solak, GM Mustafa Yılmaz, GM Vahap Şanal, GM Batuhan Daştan, GM Burak Fırat ve Uluslararası Usta (IM) Cemil Can Ali Marandi günü galibiyetle kapatarak ilk turu kayıpsız geçti.

GM Emre Can, IM Oğulcan Kanmazalp, IM Ege Köksal, IM Demre Kerigan ve Emre Demircioğlu ise ilk turdan yarım puanla ayrılırken, GM Kıvanç Haznedaroğlu, IM Mert Erdoğdu, IM Yakup Erturan ve FIDE Ustası (FM) Tarık Selbes, ilk günü puansız kapattı.

Son tur karşılaşmaları 10 Haziran'da oynanacak şampiyona, 11 tur sürecek ve ilk 22 sporcu bir sonraki Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek. Birincilik ödülü 20 bin avro olan organizasyonda toplam 100 bin avro ödül dağıtılacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #satranç #Minsk #ECU #belarus #Avrupa Satranç Birliği #Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası
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